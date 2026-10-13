Dehradun News: रोहन बिष्ट ने जू-जित्सु चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण

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सेलाकुई। उधमसिंह नगर के रुद्रपुर में आयोजित उत्तराखंड राज्य जू-जित्सु चैंपियनशिप के सीनियर वर्ग में सेलाकुई के खिलाड़ी रोहन बिष्ट ने प्रतिभाग करते हुए स्वर्ण पदक जीत कर क्षेत्र और अपने माता-पिता का नाम रोशन किया। इसके साथ ही उनका चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए भी हुआ है। मिक्स मास्टर आर्ट एकेडमी राजावाला की ओर से खेलते हुए हरिपुर, सेलाकुई निवासी रोहन बिष्ट ने प्रतियोगिता में अपने शानदार खेल कौशल का प्रदर्शन किया। इस शानदार जीत के साथ ही रोहन का चयन अगले वर्ष हैदराबाद में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय जू-जित्सु चैंपियनशिप के लिए हो गया है। जहां वह उत्तराखंड राज्य का प्रतिनिधित्व करेगा। उनकी इस सफलता पर परिवार और स्थानीय खेल प्रेमियों में खुशी की लहर है। संवाद