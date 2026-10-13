फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Rohan Bisht wins gold at Jiu-Jitsu Championship

Dehradun News: रोहन बिष्ट ने जू-जित्सु चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण

Tue, 13 Oct 2026 06:27 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Tue, 13 Oct 2026 06:27 PM IST
विज्ञापन
Rohan Bisht wins gold at Jiu-Jitsu Championship
सेलाकुई। उधमसिंह नगर के रुद्रपुर में आयोजित उत्तराखंड राज्य जू-जित्सु चैंपियनशिप के सीनियर वर्ग में सेलाकुई के खिलाड़ी रोहन बिष्ट ने प्रतिभाग करते हुए स्वर्ण पदक जीत कर क्षेत्र और अपने माता-पिता का नाम रोशन किया। इसके साथ ही उनका चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए भी हुआ है। मिक्स मास्टर आर्ट एकेडमी राजावाला की ओर से खेलते हुए हरिपुर, सेलाकुई निवासी रोहन बिष्ट ने प्रतियोगिता में अपने शानदार खेल कौशल का प्रदर्शन किया। इस शानदार जीत के साथ ही रोहन का चयन अगले वर्ष हैदराबाद में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय जू-जित्सु चैंपियनशिप के लिए हो गया है। जहां वह उत्तराखंड राज्य का प्रतिनिधित्व करेगा। उनकी इस सफलता पर परिवार और स्थानीय खेल प्रेमियों में खुशी की लहर है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed