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Dehradun News: रोडवेज में इलेक्ट्रिक बसों की खरीद प्रक्रिया शुरू, टेंडर जारी

Tue, 10 Nov 2026 11:51 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 11:51 PM IST
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Roadways begins procurement process for electric buses, tenders issued
देहरादून। परिवहन निगम ने इलेक्ट्रिक बसों की खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। पहली बार निगम खुद इलेक्ट्रिक बसें खरीदकर उन्हें अपने बेड़े में शामिल करेगा। पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत भी रोडवेज को इलेक्ट्रिक बसें मिलनी हैं। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा निगम अपनी ओर से भी ई-बसें खरीदना चाहता है। इसके लिए शासन से नवाचार के तहत मिली राशि का इस्तेमाल किया जाएगा।
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महाप्रबंधक संचालन क्रांति सिंह ने बताया कि इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। शासन से मिली राशि से 10 से अधिक बसें खरीदी जा सकती हैं।
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जल्द अनुबंध वाली वॉल्वो बसें मिलने की उम्मीद कम
नई दिल्ली में बीएस-6 बसों के प्रवेश की अनुमति से संबंधित व्यवस्था एक नवंबर से लागू होने के बाद देहरादून-दिल्ली रूट पर परिवहन निगम की 12 वॉल्वो बसों का संचालन प्रभावित हुआ है। यात्रियों की सुविधा के लिए अन्य बसों के फेरे बढ़ाए जा रहे हैं। वहीं, निगम अनुबंध के आधार पर छह वॉल्वो बसें अपने बेड़े में शामिल करना चाहता है। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हालांकि, टेंडर प्रक्रिया पूरी होने, आवंटन और नई बसों के बेड़े में शामिल होने में चार से पांच महीने लग सकते हैं। ऐसे में जल्द नई बसें मिलने की उम्मीद कम है।
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