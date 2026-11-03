फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Rishika Chauhan becomes president of the Sanskrit Student

Dehradun News: संस्कृत छात्र परिषद् की अध्यक्षा बनीं ऋषिका चौहान

Tue, 03 Nov 2026 07:20 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Tue, 03 Nov 2026 07:20 PM IST
विज्ञापन
Rishika Chauhan becomes president of the Sanskrit Student
विकासनगर। वीर शहीद केसरी चंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डाकपत्थर के संस्कृत विभाग में मंगलवार को सत्र 2026-27 के लिए संस्कृत छात्र परिषद का गठन किया गया। इसमें सर्वसम्मति से विभिन्न पदों पर पदाधिकारियों का चयन किया गया। परिषद में ऋषिका चौहान को अध्यक्षा, प्रिंस कोटवाल को उपाध्यक्ष, रेनू चौहान को सचिव, इजराइल को सह-सचिव और राखी को कोषाध्यक्ष चुना गया। गोष्ठी का आयोजन कक्षा संख्या 210 में हुआ। परिषद का गठन विभाग प्रभारी प्रो. आरएस गंगवार और प्रो. वीर राघव खंडूड़ी के निर्देशन में हुआ। इस दौरान प्राध्यापकों ने विद्यार्थियों को परिषद के पदाधिकारियों के दायित्वों और कार्यों की जानकारी दी। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी गईं। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed