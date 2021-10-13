Dehradun News: भूमि के नाम पर रिटायर्ड सैन्य अधिकारी से 6.62 लाख की ठगी
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Fri, 11 Sep 2026 01:59 AM IST
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सहसपुर कोतवाली क्षेत्र में जमीन की फर्जी रजिस्ट्री कर एक सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी से 6.62 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दो प्रॉपर्टी डीलरों सहित तीन आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
रायपुर के नथुवावाला (कृष्ण विहार) निवासी सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर (ऑनरेरी कैप्टन) जयपाल सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि सेना में तैनाती के दौरान उन्होंने रामपुर कलां निवासी अब्दुल सलाम से जमीन खरीदने का सौदा किया था। यह सौदा सहसपुर निवासी प्रॉपर्टी डीलर विनोद कुमार बहुगुणा और हरीश सिंह बुटोला के माध्यम से हुआ था। इसके लिए उन्होंने अलग-अलग किस्तों में कुल 6,62,200 रुपये का भुगतान किया।
आरोप है कि आरोपियों ने उनकी पत्नी के नाम पर रजिस्ट्री तो करा दी, लेकिन दस्तावेजों में केवल 2,93,000 रुपये की रकम दर्शाई। शेष रकम आरोपियों ने हड़प ली। हद तो तब हो गई जब पीड़ित ने रजिस्ट्री के बाद जमीन पर कब्जा लेना चाहा, तो पता चला कि उस खसरा नंबर की कोई जमीन मौके पर मौजूद ही नहीं है। जब पीड़ित ने आरोपियों से अपनी रकम वापस मांगी, तो उन्होंने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी।
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सहसपुर कोतवाली प्रभारी मनोज नौटियाल ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी विनोद कुमार बहुगुणा, हरीश सिंह बुटोला और अब्दुल सलाम के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, गाली-गलौज और धमकी देने की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।
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रायपुर के नथुवावाला (कृष्ण विहार) निवासी सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर (ऑनरेरी कैप्टन) जयपाल सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि सेना में तैनाती के दौरान उन्होंने रामपुर कलां निवासी अब्दुल सलाम से जमीन खरीदने का सौदा किया था। यह सौदा सहसपुर निवासी प्रॉपर्टी डीलर विनोद कुमार बहुगुणा और हरीश सिंह बुटोला के माध्यम से हुआ था। इसके लिए उन्होंने अलग-अलग किस्तों में कुल 6,62,200 रुपये का भुगतान किया।
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आरोप है कि आरोपियों ने उनकी पत्नी के नाम पर रजिस्ट्री तो करा दी, लेकिन दस्तावेजों में केवल 2,93,000 रुपये की रकम दर्शाई। शेष रकम आरोपियों ने हड़प ली। हद तो तब हो गई जब पीड़ित ने रजिस्ट्री के बाद जमीन पर कब्जा लेना चाहा, तो पता चला कि उस खसरा नंबर की कोई जमीन मौके पर मौजूद ही नहीं है। जब पीड़ित ने आरोपियों से अपनी रकम वापस मांगी, तो उन्होंने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी।
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सहसपुर कोतवाली प्रभारी मनोज नौटियाल ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी विनोद कुमार बहुगुणा, हरीश सिंह बुटोला और अब्दुल सलाम के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, गाली-गलौज और धमकी देने की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।