Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   meeting held during the State Foundation Day fortnight

Dehradun News: राज्य स्थापना दिवस पखवाड़े पर हुई शक्तिकेंद्र बैठक

Fri, 13 Nov 2026 06:45 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Fri, 13 Nov 2026 06:45 PM IST
विज्ञापन
meeting held during the State Foundation Day fortnight
विकासनगर। राज्य स्थापना दिवस पखवाड़े के अवसर पर भाजपा ने शक्तिकेंद्र डाकपत्थर प्रथम पर बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता शहर मंडल अध्यक्ष शुभम गर्ग ने की। बैठक में ब्लॉक प्रमुख नारायण ठाकुर मुख्य वक्ता रहे। उन्होंने उत्तराखंड राज्य निर्माण के इतिहास पर प्रकाश डाला। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर कई वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इनमें बूथ अध्यक्ष नवल मित्तल और शक्तिकेंद्र संयोजक अर्जुन मित्तल शामिल हुए। वरिष्ठ कार्यकर्ता शेर सिंह पुंडीर और क्षेत्र पंचायत सदस्य सुषमा राणा, रन्नू प्रसाद, नीतू ठाकुर, अंजली बिष्ट और जगप्रीत भी उपस्थित रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed