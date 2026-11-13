Dehradun News: राज्य स्थापना दिवस पखवाड़े पर हुई शक्तिकेंद्र बैठक

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विकासनगर। राज्य स्थापना दिवस पखवाड़े के अवसर पर भाजपा ने शक्तिकेंद्र डाकपत्थर प्रथम पर बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता शहर मंडल अध्यक्ष शुभम गर्ग ने की। बैठक में ब्लॉक प्रमुख नारायण ठाकुर मुख्य वक्ता रहे। उन्होंने उत्तराखंड राज्य निर्माण के इतिहास पर प्रकाश डाला। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर कई वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इनमें बूथ अध्यक्ष नवल मित्तल और शक्तिकेंद्र संयोजक अर्जुन मित्तल शामिल हुए। वरिष्ठ कार्यकर्ता शेर सिंह पुंडीर और क्षेत्र पंचायत सदस्य सुषमा राणा, रन्नू प्रसाद, नीतू ठाकुर, अंजली बिष्ट और जगप्रीत भी उपस्थित रहे। संवाद