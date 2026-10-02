रामपुर तिराहा गोलीकांड: सीएम धामी बोले-जिन शहीदों की प्रतिमाएं नहीं लगीं उनके गांव या निवास क्षेत्र में लगेंगी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामपुर तिराहा कांड की 32वीं बरसी पर देहरादून के कचहरी परिसर व मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा स्थित स्मारक में राज्य आंदोलनकारी शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा, राज्य आंदोलन के जिन शहीद आंदोलनकारियों की प्रतिमाएं नहीं लग पाई हैं, अब उनके पैतृक गांव या निवास क्षेत्र में स्थापित की जाएंगी।

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शुक्रवार को शहीद स्थल रामपुर तिराहा में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में मुख्यमंत्री ने रामपुर तिराहा राज्य अतिथि गृह के उच्चीकरण, स्मारक परिसर की पुस्तकालय को ई-लाइब्रेरी के रूप में विकसित करने और संग्रहालय के विस्तार की घोषणा की।संग्रहालय में उत्तराखंड के पारंपरिक वाद्य यंत्रों, वेशभूषा व लोक संस्कृति से संबंधित सामग्री को भी शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के दोबारा चिह्निकरण की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाएगी। सरकार ने देश की रक्षा में सर्वाेच्च बलिदान देने वाले उत्तराखंड के वीर सैनिकों की प्रतिमाएं उनके पैतृक गांवों में स्थापित करने का निर्णय पहले ही ले लिया है। इसी भावना के अनुरूप राज्य आंदोलन के बलिदानियों की प्रतिमाएं लगाकर उनकी स्मृतियों को भी भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जाएगा।मुख्यमंत्री ने कहा कि एक व दो अक्तूबर 1994 की रात रामपुर तिराहा में शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली जा रहे राज्य आंदोलनकारियों के साथ हुई घटना राज्य आंदोलन के इतिहास का अत्यंत पीड़ादायक अध्याय है। अलग राज्य के लिए आंदोलनकारियों ने लंबा संघर्ष किया और उनके संघर्ष व बलिदान उत्तराखंड राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। कहा कि राज्य आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को राजकीय सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जा रहा है। राज्य आंदोलनकारियों के आश्रित प्रमाणपत्र की प्रक्रिया को सरल करते हुए इन्हें तहसील स्तर पर जारी किए जाने के आदेश दिए गए हैं।