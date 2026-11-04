Dehradun News: झाझरा में रामलीला का समापन, शोभायात्रा के साथ हुआ राजतिलक
देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 09:06 PM IST
Updated Wed, 04 Nov 2026 09:06 PM IST
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देहरादून। राम कॉलोनी झाझरा में श्री बद्री केदार रामलीला समिति की ओर से आयोजित रामलीला का बुधवार को समापन हो गया। समापन पर भगवान श्री राम की शोभायात्रा निकाली गई और उनका राजतिलक किया गया। शोभायात्रा श्री बालाजी धाम तक निकाली गई। इसके बाद भगवान श्री राम का पूरे विधि विधान से पूजन किया गया। पुष्प वर्षा के साथ उनका भव्य राजतिलक संपन्न हुआ। अंत में श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया गया। समिति अध्यक्ष सचिन बड़थवाल ने मुख्य अतिथियों को सम्मानित किया। सम्मानित होने वालों में गढ़वाल महासभा से रोशन धस्माना, गजेंद्र भंडारी, उदय शंकर भट्ट, सूर्य प्रकाश भट्ट और मंजू नेगी शामिल थे। इस अवसर पर राकेश तड़ियल, सृष्टि नेगी, वरुण ढोंढ़ियाल, दिलीप सिंह पवार, ललिता भरत नेगी, बलवंत सिंह नेगी सहित कई लोग मौजूद रहे।
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