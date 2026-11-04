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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   39th National Games Preparations begin in Uttarakhand for Games to be held in Meghalaya

39 वें राष्ट्रीय खेल: मेघालय में खेलों की उत्तराखंड में तैयारियां शुरू, अधिकारियों की संघों के साथ होगी बैठक

Wed, 04 Nov 2026 11:31 PM IST
Alka Tyagi अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Wed, 04 Nov 2026 11:31 PM IST
सार

राष्ट्रीय खेलों की तैयारी शुरू की जाएगी, ताकि समय रहते व्यवस्थाओं को पूरा किया जा सके। विभाग का फोकस खेल स्थलों, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, आवश्यक आधारभूत सुविधाओं और आयोजन से जुड़ी अन्य व्यवस्थाओं को समय रहते तैयार करने पर रहेगा।

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39th National Games Preparations begin in Uttarakhand for Games to be held in Meghalaya
नेशनल गेम्स - फोटो : अमर उजाला फाइल फोटो

विस्तार
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मेघालय में अगले साल प्रस्तावित 39 वें राष्ट्रीय खेलों की उत्तराखंड में आज से तैयारियां शुरू हो जाएंगी। खेल विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इसे लेकर आज महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज परिसर में विभिन्न खेल संघों के साथ बैठक रखी गई है। बैठक में राज्य के खिलाड़ी राष्ट्रीय खेलों में और बेहतर प्रदर्शन कर सकें, इस पर मंथन किया जाएगा।

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विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा के मुताबिक राष्ट्रीय खेलों की तैयारी शुरू की जाएगी, ताकि समय रहते व्यवस्थाओं को पूरा किया जा सके। विभाग का फोकस खेल स्थलों, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, आवश्यक आधारभूत सुविधाओं और आयोजन से जुड़ी अन्य व्यवस्थाओं को समय रहते तैयार करने पर रहेगा।
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उधर, खेल संघों का कहना है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों का बेहतर प्रदर्शन रहा। 39 वें राष्ट्रीय खेलों में भी राज्य के खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर सकें, इसे लेकर जल्द से जल्द खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाने चाहिए। खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया भी शीघ्र पूरी की जानी चाहिए।

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