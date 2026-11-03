Dehradun News: अब पूंजीगत मूल्य के आधार पर लगेगा भवनकर, पालिका बोर्ड बैठक में 22 प्रस्तावों पर मुहर

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- - 97 लाख से लगेंगी स्मार्ट लाइटें, जर्जर भवन ढहाकर बनेगी बहुमंजिला पार्किंग- बाजार में लगेंगे 360 डिग्री कैमरे, आवारा कुत्तों की नसबंदी के प्रस्ताव को भी मंजूरीसंवाद न्यूज एजेंसीविकासनगर। नगर पालिका परिषद विकासनगर की बोर्ड बैठक में शहर के विकास और राजस्व से जुड़े 22 अहम प्रस्तावों पर सर्वसम्मति से मुहर लगा दी गई। विधायक मुन्ना सिंह चौहान की मौजूदगी में हुए इन फैसलों में सबसे बड़ा बदलाव भवनकर (हाउस टैक्स) प्रणाली में किया गया है। अब शहर में भवनों के पूंजीगत मूल्य (कैपिटल वैल्यू) के आधार पर कर वसूला जाएगा। इसके अलावा शहर में स्मार्ट लाइटें लगाने, हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाने और जर्जर इमारतों को ढहाकर पार्किंग बनाने के प्रस्ताव भी पारित किए गए हैं।बोर्ड बैठक में भवनकर की नई व्यवस्था लागू करने पर सहमति बनी है। अब भवन के आकार और उसके उपयोग (आवासीय या व्यावसायिक) के आधार पर कर की दरें तय होंगी। नई कर प्रणाली के तहत आवासीय भवनों पर 0.02 प्रतिशत, 200 वर्ग मीटर तक की दुकानों पर 0.04 प्रतिशत और अन्य व्यावसायिक भवनों पर 0.07 प्रतिशत की दर से भवनकर वसूला जाएगा। इससे कर गणना का पूरा तरीका बदल जाएगा।तीसरी आंख का पहरा, 97 लाख से जगमग होगा शहरसुरक्षा और प्रकाश व्यवस्था को लेकर करोड़ों के प्रस्ताव पास हुए हैं। शहर को रोशन करने के लिए करीब 97 लाख रुपये की लागत से स्मार्ट एलईडी लाइटें लगेंगी, जबकि 35 और 45 वाट की लाइटों के लिए अलग से निविदाएं आमंत्रित होंगी। वहीं, मुख्य बाजार की सुरक्षा के लिए आठ स्थानों पर सोलर आधारित 360 डिग्री सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इनमें आरडीएओ सिस्टम इनबिल्ट होगा, जिससे कंट्रोल रूम से सीधे संदेश (अनाउंसमेंट) प्रसारित किए जा सकेंगे।जर्जर आवास टूटेंगे, बनेगी नई पार्किंगशहर की पार्किंग समस्या सुलझाने के लिए नगर पालिका के पुराने भवनों के साथ-साथ अधिशासी अधिकारी और अवर अभियंता के जर्जर आवासों को ध्वस्त किया जाएगा। यहां भूतल पर पार्किंग और ऊपर के तीन तलों पर कर्मचारियों के आवास व गेस्ट हाउस बनेंगे। इसकी डीपीआर शासन को भेजी जाएगी। सहारनपुर बस अड्डे पर वेंडिंग जोन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी विकसित किया जाएगा।आवारा कुत्तों की होगी नसबंदी, कूड़ा प्लांट पर छिड़केगा केमिकलबैठक में आवारा कुत्तों के आतंक से निजात के लिए संस्था से अनुबंध कर उनकी नसबंदी और टीकाकरण का निर्णय लिया गया है। वहीं, मृत पशुओं के निस्तारण की दरें (छोटे पशु एक हजार, बड़े पशु दो हजार रुपये) तय कर दी गई हैं। शहर की सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए जागरूकता अभियान चलाने और कूड़ा प्रबंधन प्लांट की बदबू रोकने के लिए विशेष केमिकल व दुर्गंधनाशक छिड़काव के प्रस्ताव को भी बोर्ड ने पास कर दिया है।