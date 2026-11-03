मां का उत्तराखंड से रहा विशेष लगाव, यहां आकर भावुक हो जाती हूं : बांसुरी स्वराज

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संवाद न्यूज एजेंसीविकासनगर। भाजपा की सह प्रभारी एवं सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा उनकी मां सुषमा स्वराज का उत्तराखंड की धरती से विशेष लगाव रहा है। मां के उत्तराखंड से जुड़ाव के कारण उनका भी इस प्रदेश से भावनात्मक रिश्ता है। आज उत्तराखंड की सह प्रभारी के रूप में यहां आना उनके लिए सौभाग्य की बात है। वह मंगलवार को क्षेत्र के वेडिंग प्वाइंट में आयोजित स्वागत एवं अभिनंदन समारोह में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही थीं।उन्होंने कहा किसी भी संगठन की मजबूती समर्पित कार्यकर्ताओं की मेहनत, निष्ठा और सामूहिक प्रयासों से ही संभव है। आगामी चुनावों को देखते हुए सभी कार्यकर्ता संगठन के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का पूरी लगन से निर्वहन करें। संगठन में एकजुटता, अनुशासन और निरंतर परिश्रम सबसे महत्वपूर्ण हैं। बांसुरी स्वराज ने कहा कार्यकर्ताओं की एकजुटता ही पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। संगठन की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए सभी को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। उन्होंने कहा पार्टी का आधार बूथ स्तर का कार्यकर्ता है। संगठन को मजबूत बनाने के लिए बूथों पर लगातार संपर्क और संवाद जरूरी है।कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष मीता सिंह ने की। इस दौरान जिला प्रभारी एवं प्रदेश मंत्री नेहा जोशी, सह प्रभारी पवन चौधरी, विधायक मुन्ना सिंह चौहान, विधायक सहदेव सिंह पुंडीर, हरबर्टपुर नगर पालिका अध्यक्ष नीरू देवी, प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर, जिला महामंत्री यशपाल नेगी, सत्यवीर चौहान, पूर्व जिलाध्यक्ष ओमवीर सिंह रावत, जिला महामंत्री अमित डबराल, देवेंंद्र चावला आदि उपस्थित रहे।