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वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना समय की आवश्यकता : जोशी

Sun, 25 Oct 2026 02:40 AM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 02:40 AM IST
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Promoting scientific agricultural practices is the need of the hour: Joshi

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देहरादून। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने शनिवार को ढकरानी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में रबी अभियान-2026 के तहत खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। इस दाैरान उन्होंने कहा कि कृषि भूमि का संरक्षण और वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना समय की आवश्यकता है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। किसानों को मिलेट्स, कीवी और ड्रैगन फ्रूट जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। पॉलीहाउस जैसी आधुनिक सुविधाओं से कम भूमि में बेहतर उत्पादन की संभावना बढ़ रही है। कार्यक्रम में कृषि मंत्री जोशी ने यंत्रीकरण योजना के लाभार्थियों को चेक, स्थानीय फसलों के पंजीकरण प्रमाणपत्र और किसानों को सब्जियों के बीज प्रदान किए।



अभियान का लक्ष्य और किसानों से अपील

कृषि मंत्री जोशी ने कहा कि खेत बचाओ अभियान की इस पहल का उद्देश्य कृषि भूमि का संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य में सुधार और किसानों को आधुनिक पद्धतियों से जोड़ना है। उत्तराखंड के सभी 95 विकासखंडों में इस अभियान के अंतर्गत 25-25 कार्यक्रम होंगे। कुल 2,375 कार्यक्रमों के माध्यम से 1.20 लाख किसानों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसान सशक्त होंगे तभी प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी इस दौरान विधायक मुन्ना सिंह चौहान, नगर पालिका अध्यक्ष हरबर्टपुर नीरू देवी, कृषि निदेशक दिनेश कुमार, बागवानी मिशन निदेशक महेंद्र पाल, रेशम निदेशक प्रदीप सिंह आदि मौजूद थे।
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