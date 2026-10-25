विकासनगर: वायरल ऑडियो मामले में कार्रवाई, प्रीतम सिंह के भाई पूर्व ब्लॉक प्रमुख पर एफआईआर दर्ज
पीड़ित ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान और अन्य भाजपा नेताओं के साथ एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल को प्रार्थनापत्र सौंपा था। एसएसपी ने नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीड़ित की बेटी से फोन कॉल के माध्यम से वार्ता की थी।
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चकराता विधानसभा क्षेत्र के वायरल ऑडियो मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। त्यूणी के छुमरी निवासी पीड़ित बालक राम की शिकायत पर चकराता विधायक प्रीतम सिंह के भाई पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष चमन सिंह और पूर्व ब्लाक प्रमुख राजपाल सिंह पर गाली-गलौज और आपराधिक धमकी संबंधी धाराओं में त्यूणी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
पीड़ित ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान और अन्य भाजपा नेताओं के साथ एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल को प्रार्थनापत्र सौंपा था। एसएसपी ने नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीड़ित की बेटी से फोन कॉल के माध्यम से वार्ता की थी।
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मामले में सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया था। आरोपियों पर पीड़ित को फोन कॉल कर उनकी दोनों बेटियों को कांग्रेस में शामिल करने के लिए दबाव बनाने, गाली गलौज करने, मारने की धमकी देने का आरोप है।
पीड़ित बालक राम ऊर्जा निगम में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी है। एसएसपी ने बताया कि दोनों आरोपियों पर संबंधी धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपों की जांच शुरू कर दी गई है।