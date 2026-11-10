Dehradun News: मोर्चा ने किया राज्य आंदोलनकारियों को नमन

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कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोर्चा के प्रदेश प्रभारी विक्रम सिंह रावत ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के बलिदान से बने इस राज्य में पर्वतीय विकास और कर्मचारी हितों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। वहीं, मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज अवस्थी ने जोर देकर कहा कि कर्मचारियों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा सरकार का दायित्व है। पुरानी पेंशन कर्मचारियों के भविष्य से जुड़ा गंभीर विषय है, जिसके लिए मोर्चा पिछले छह वर्षों से संघर्षरत है और मांग पूरी होने तक यह आंदोलन जारी रहेगा।महासचिव सीताराम पोखरियाल व मिनिस्ट्रियल फेडरेशन के अध्यक्ष मुकेश बहुगुणा ने कहा कि राज्य के निर्माण और विकास में कर्मचारी वर्ग की अहम भूमिका है। सरकार को उनकी जायज मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए। शिक्षक नेता आशीष जोशी ने कर्मचारी एकजुटता पर बल दिया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रतिनिधियों ने पलायन रोकथाम, युवाओं के रोजगार और पुरानी पेंशन बहाली के संकल्प को दोहराया। इस मौके पर केदार सिंह फर्स्वाण, संजय भास्कर, हिमांशु रावत और कीर्ति भट्ट समेत कई कर्मचारी उपस्थित रहे।