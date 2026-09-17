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Dehradun News: आठ घंटे गुल रही बिजली, पानी की आपूर्ति भी प्रभावित

Thu, 17 Sep 2026 07:29 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Thu, 17 Sep 2026 07:29 PM IST
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Power supply remained off for eight hours; water supply was also affected.
धर्मावाला क्षेत्र में बृहस्पतिवार की सुबह बिजली आपूर्ति ठप रहने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लगभग दो बजे गुल हुई बिजली सुबह 10 बजे के बाद बहाल हो सकी। करीब आठ घंटे बिजली आपूर्ति बाधित रहने से गांवों में पानी की आपूर्ति भी नहीं हो सकी।
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हरबर्टपुर विद्युत वितरण उपखंड से जुड़े धर्मावाला, तिमली, आदुवाला, शाहपुर-कल्याणपुर, रामगढ़, जुडली, कुंजाग्रांट, कुंजा, मटक-माजरी और कुल्हाल समेत आसपास के गांवों में रातभर बिजली नहीं रही। स्थानीय निवासी सतीश कुमार, राजपाल सिंह, डॉ. वेद प्रकाश, इस्लाम और साजिद ने बताया रात करीब दो बजे अचानक बिजली चली गई इसके बाद कई घंटे तक आपूर्ति बहाल नहीं हुई। उपखंड अधिकारी विकास भारती ने बताया लाइन में तकनीकी खराबी आने के कारण बिजली आपूर्ति बाधित हुई थी। सुबह लाइन को ठीक कराकर आपूर्ति सुचारू कर दी गई।
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