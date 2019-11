पिथौरागढ़ विस उपचुनाव मतगणना LIVE: तीसरे राउंड में कांग्रेस निकली आगे

{"_id":"5ddf47528ebc3e54d031fd81","slug":"pithoragarh-by-election-vote-counting-and-result-on-28th-november-live-update","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"\u092a\u093f\u0925\u094c\u0930\u093e\u0917\u0922\u093c \u0935\u093f\u0938 \u0909\u092a\u091a\u0941\u0928\u093e\u0935 \u092e\u0924\u0917\u0923\u0928\u093e LIVE: \u0924\u0940\u0938\u0930\u0947 \u0930\u093e\u0909\u0902\u0921 \u092e\u0947\u0902 \u0915\u093e\u0902\u0917\u094d\u0930\u0947\u0938 \u0928\u093f\u0915\u0932\u0940 \u0906\u0917\u0947","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}

पिथौरागढ़ विधानसभा उप चुनाव में आज मतगणना की जा रही है। उपचुनाव में भाजपा की ओर से स्व. पंत की पत्नी चंद्रा पंत, कांग्रेस से अंजू लुंठी और समाजवादी पार्टी से मनोज भट्ट चुनाव मैदान में हैं।



Live Update:

10:18 AM: तीसरे राउंड में कांग्रेस आगे हो गई है। भाजपा को 2351, कांग्रेस को 2718, सपा को 69 और नोटा को 119 वोट पड़े हैं।

10:00 AM : दूसरे राउंड में भाजपा और कांग्रेस बराबरी पर चल रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस को 2361, सपा को 234 और नोटा को 104 वोट पड़े हैं।

9:11 AM: पहले राउंड में 88 मतों से भाजपा आगे चल रही है। भाजपा को 2405, कांग्रेस को 2317, सपा को 76 और नोटा को 68 वोट पड़े हैं।

8: 30 AM: पहले 556 डांक मत पत्रों की गणना हुई। मतों की गिनती के लिए 14 टेबल लगाई गई हैं। ईटीपीबीएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से गणना हो रही है।

8:00 AM: मतगणना सुबह आठ बजे से शुरू हुई। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मतगणना चल रही है। दोपहर 12 बजे तक परिणाम आने की संभावना है।



पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत के निधन से रिक्त हुई पिथौरागढ़ विधानसभा सीट पर 25 नवंबर को मतदान हुआ। कुल 105711 मतदाताओं में से 50191 (47.48 फीसदी) ने मताधिकार का प्रयोग किया। इनमें से 25199 पुरुष और 24992 महिलाओं ने मतदान किया। उप चुनाव में अपेक्षा के अनुरूप मतदान नहीं होने से तीनों प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की सांस अटकी हुई है।

विधानसभा उप चुनाव की मतगणना पुलिस के सख्त पहरे में हो रही है। महाविद्यालय में सुरक्षा के लिए तीन घेरे बनाए गए हैं। साथ ही पहले और दूसरे गेट में बैरीकेडिंग की गई है। सुरक्षा के तीसरे घेरे में जांच के बाद ही अधिकृत व्यक्ति, प्रत्याशी और उनके एजेंट, मतगणना में लगे कार्मिकों को प्रवेश दिया जा रहा है।



पुलिस उपाधीक्षक राजन सिंह रौतेला ने बताया कि मतगणना को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए तीन सीओ, चार निरीक्षक, छह एसओ, 25 एसआई, 10 हेड कांस्टेबल, 125 कांस्टेबल तैनात किए गए हैं। इनके अलावा एक प्लाटून पीएसी तैनात की गई है। डेढ़ प्लाटून एसएसबी परिसर में पहले से ही तैनात है। किसी भी तरह की अराजकता करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा।