{"_id":"6290185a7f47160aac64daf3","slug":"pcs-pre-exam-result-2022-released-ukpsc","type":"story","status":"publish","title_hn":"PCS Pre Exam Result Released: पिछले साल निकली थी भर्ती, छह सवालों को हटाया गया, यहां जानिए कितनी गई कटऑफ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: रेनू सकलानी Updated Fri, 27 May 2022 08:18 AM IST