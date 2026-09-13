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केदारनाथ पैदल मार्ग पर हादसा: चीरबासा के पास पहाड़ी से गिरे पत्थ, चपेट में आने से एक व्यक्ति के मौत

संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्रप्रयाग Published by: Published by: Alka Tyagi Updated Sun, 13 Sep 2026 01:30 PM IST

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