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केदारनाथ पैदल मार्ग पर हादसा: चीरबासा के पास पहाड़ी से गिरे पत्थ, चपेट में आने से एक व्यक्ति के मौत

Sun, 13 Sep 2026 01:30 PM IST
Alka Tyagi संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्रप्रयाग
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्रप्रयाग Published by: Alka Tyagi Updated Sun, 13 Sep 2026 01:30 PM IST
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One person died after being struck by rock falling from the hillside near Chirbasa Kedarnath trek route
पत्थर की चपेट में आकर व्यक्ति की मौत - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
केदारनाथ पैदल मार्ग पर चीरबासा के समीप सुबह हादसा हो गया। पहाड़ी गिरे पत्थर की चपेट में आने से एक व्यक्ति के मौत हो गई।
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जानकारी के अनुसार, मृतक व्यक्ति की पहचान तहसील ऊखीमठ के पठाली गांव निवासी मदन मोहन तिवारी(60)के रूप में हुई है।
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