केदारनाथ पैदल मार्ग पर हादसा: चीरबासा के पास पहाड़ी से गिरे पत्थ, चपेट में आने से एक व्यक्ति के मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्रप्रयाग Published by: Alka Tyagi Updated Sun, 13 Sep 2026 01:30 PM IST
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केदारनाथ पैदल मार्ग पर चीरबासा के समीप सुबह हादसा हो गया। पहाड़ी गिरे पत्थर की चपेट में आने से एक व्यक्ति के मौत हो गई।जानकारी के अनुसार, मृतक व्यक्ति की पहचान तहसील ऊखीमठ के पठाली गांव निवासी मदन मोहन तिवारी(60)के रूप में हुई है।
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