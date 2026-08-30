फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Nine-year-old girl molested in shop, accused in custody

Dehradun News: दुकान में नौ साल की बच्ची से छेड़छाड़, आरोपी हिरासत में

Sun, 30 Aug 2026 02:36 AM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 02:36 AM IST
विज्ञापन
Nine-year-old girl molested in shop, accused in custody
पटेलनगर थाना क्षेत्र में नौ साल की बच्ची के साथ दुकान में छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोप है कि सामान लेने गई बच्ची को दुकान में मौजूद व्यक्ति ने अपनी गोद में बैठा लिया और उसके साथ अश्लील हरकत की। बच्ची के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है।
विज्ञापन

पुलिस के मुताबिक ब्रह्मपुरी क्षेत्र में रहने वाली नौ वर्षीय बच्ची 28 अगस्त की शाम करीब पांच बजे अपनी दो छोटी बहनों के साथ पड़ोस की दुकान पर सामान लेने गई थी। कुछ देर बाद दोनों छोटी बहनें घर लौट आईं, लेकिन बच्ची वापस नहीं पहुंची। इस पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की और एक बहन को दुकान पर भेजा।
विज्ञापन

बच्ची की बहन ने घर लौटकर परिजनों को बताया कि दुकान में मौजूद व्यक्ति ने उसकी बहन को गोद में बैठा रखा था। उसे देखते ही उसने बच्ची को गोद से उतार दिया। इसके बाद परिजनों ने बच्ची से पूछताछ की तो उसने बताया कि दुकान पर मौजूद व्यक्ति ने जबरन उसे गोद में बैठाया और उसे गलत तरीके से छुआ।
विज्ञापन
विज्ञापन

घटना की जानकारी मिलते ही परिजन बच्ची को लेकर पुलिस चौकी बाजार पटेलनगर पहुंचे और लिखित शिकायत दी। शिकायत मिलते ही पुलिस ने संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है।

पटेल नगर थाना प्रभारी विनोद गुसाईं ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की जा रही है। बच्ची के बयान समेत घटना से जुड़े अन्य साक्ष्यों को जांच में शामिल किया जा रहा है। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed