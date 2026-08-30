Dehradun News: दुकान में नौ साल की बच्ची से छेड़छाड़, आरोपी हिरासत में

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पुलिस के मुताबिक ब्रह्मपुरी क्षेत्र में रहने वाली नौ वर्षीय बच्ची 28 अगस्त की शाम करीब पांच बजे अपनी दो छोटी बहनों के साथ पड़ोस की दुकान पर सामान लेने गई थी। कुछ देर बाद दोनों छोटी बहनें घर लौट आईं, लेकिन बच्ची वापस नहीं पहुंची। इस पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की और एक बहन को दुकान पर भेजा।बच्ची की बहन ने घर लौटकर परिजनों को बताया कि दुकान में मौजूद व्यक्ति ने उसकी बहन को गोद में बैठा रखा था। उसे देखते ही उसने बच्ची को गोद से उतार दिया। इसके बाद परिजनों ने बच्ची से पूछताछ की तो उसने बताया कि दुकान पर मौजूद व्यक्ति ने जबरन उसे गोद में बैठाया और उसे गलत तरीके से छुआ।घटना की जानकारी मिलते ही परिजन बच्ची को लेकर पुलिस चौकी बाजार पटेलनगर पहुंचे और लिखित शिकायत दी। शिकायत मिलते ही पुलिस ने संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है।पटेल नगर थाना प्रभारी विनोद गुसाईं ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की जा रही है। बच्ची के बयान समेत घटना से जुड़े अन्य साक्ष्यों को जांच में शामिल किया जा रहा है। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।