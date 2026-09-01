उत्तराखंड: नेपाल आपदा के बाद पिथौरागढ़ के भुवन से परिवार का संपर्क टूटा, हाइड्रो पावर प्लांट में करते हैं काम

नेपाल आपदा के बाद से पिथौरागढ़ जिले के रहने वाले भुवन दत्त से उनके परिवार के लोगों का संपर्क नहीं हो पा रहा है। भुवन दत्त नेपाल स्थित एंड्रायड हाइड्रो पावर प्लांट में कार्यरत हैं। यूएसडीएमए के अनुसार भुवन के परिवार के लोगों ने जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र, पिथौरागढ़ में संपर्क किया था।

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