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उत्तराखंड: नेपाल आपदा के बाद पिथौरागढ़ के भुवन से परिवार का संपर्क टूटा, हाइड्रो पावर प्लांट में करते हैं काम

Tue, 01 Sep 2026 08:07 AM IST
Renu Saklani अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Tue, 01 Sep 2026 08:07 AM IST
सार

नेपाल में आई आपदा के बाद पिथौरागढ़ निवासी भुवन दत्त के परिजन चिंतित है। नेपाल स्थित एंड्रायड हाइड्रो पावर प्लांट में कार्यरत भुवन के बारे में जानकारी के लिए परिजनों ने प्रशासन से संपर्क किया है।

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Nepal Disaster Contact Lost With Pithoragarh Man Working at Hydropower Plant Family Seeks Help Uttarakhand
नेपाल बाढ़ - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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नेपाल आपदा के बाद से पिथौरागढ़ जिले के रहने वाले भुवन दत्त से उनके परिवार के लोगों का संपर्क नहीं हो पा रहा है। भुवन दत्त नेपाल स्थित एंड्रायड हाइड्रो पावर प्लांट में कार्यरत हैं। यूएसडीएमए के अनुसार भुवन के परिवार के लोगों ने जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र, पिथौरागढ़ में संपर्क किया था।

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इसके बाद डीआईओसी ने राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में सूचना भेजी है। संबंधित सूचना को गृह मंत्रालय को भेजा गया है। अभी तक राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में भारत के चार, अमेरिका और ब्रिटेन के दो-दो और एक कनाडा के व्यक्ति से संपर्क नहीं होने पर उनके परिचितों ने संपर्क किया है।

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