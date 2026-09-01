देहरादून में बारिश का कहर: अनियंत्रित होकर बरसाती बहाव में बही कार, दो की मौत, घायल अवस्था में मिली एक युवती

देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में देर रात तेज बरसाती बहाव के बीच एक कार अनियंत्रित होकर पानी में बह गई। हादसे के वक्त कार में एक युवक और दो युवतियां सवार थीं। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रातभर सर्च ऑपरेशन चलाया। करीब दो किलोमीटर दूर एक युवती घायल अवस्था में मिली, जबकि युवक और दूसरी युवती के शव बरामद किए गए।

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हादसा थाना प्रेमनगर क्षेत्र के लोअर कंडोली, पौंधा रोड स्थित कंडोली पुल ्के पास हुआ। देर रात एक कार तेज बरसाती बहाव में बहने की सूचना पुलिस को मिली। इसके बाद डाकपत्थर से अपर उप निरीक्षक सुरेश तोमर के नेतृत्व में एसडीआरएफ टीम घटनास्थल पर पहुंची।घटनास्थल पर पहुंचते ही जवानों ने अंधेरे और तेज बहाव के बीच सर्च अभियान शुरू कर दिया। कार में जयपुर, राजस्थान निवासी अक्षय (20) पुत्र मुकेश और दो युवतियां सवार थीं। सर्चिंग के दौरान घटनास्थल से करीब दो किलोमीटर दूर सहज पुत्री गुलशन बवेजा घायल अवस्था में मिली। एसडीआरएफ जवानों ने उसे सुरक्षित बाहर निकालकर पुलिस के सुपुर्द कर दिया।इसके बाद सर्च अभियान जारी रखा गया। टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद अक्षय और एक अन्य युवती का शव बरामद कर लिया। दोनों शव पुलिस को सौंप दिए गए हैं। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मचा रहा। तेज बहाव और खराब मौसम के बावजूद एसडीआरएफ जवान पूरी रात सर्च और रेस्क्यू अभियान में जुटे रहे।