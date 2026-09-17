नेपाल आपदा: प्रभावितों की मदद के लिए देहरादून गोरखाली सभा ने किया राहत अभियान शुरू, सहायता की भी की अपील

नेपाल में आई भीषण आपदा के बाद प्रभावित लोगों की मदद के लिए गोरखाली सभा देहरादून ने राहत अभियान शुरू किया है। केंद्रीय अध्यक्ष पदम सिंह थापा के उत्तराखंड के अलग-अलग हिस्सों से आए प्रतिनिधियों के साथ सभा की बैठक हुई, जिसमें प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता और राहत सामग्री उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया।

सभा ने लोगों से पुराने कपड़े और अन्य सामान भारत से नेपाल भेजने के बजाय आर्थिक सहयोग देने की अपील की। इसके लिए लोगों ने सभा के बैंक खाते और यूपीआई के जरिए योगदान दिया। थापा ने बताया कि भारत से सामान भेजने में परिवहन लागत अधिक होने के कारण जुटाई गई राशि से काठमांडू में थोक दरों पर जरूरी सामान खरीदा जाएगा और उसे सीधे प्रभावित समुदायों तक पहुंचाया जाएगा।

विज्ञापन

गोरखाली सभा स्थानीय संस्था, छात्र संगठनों और सामुदायिक नेताओं के भी संपर्क में है, ताकि राहत जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाई जा सके। थापा के मुताबिक, आपदा में कई स्कूलों को भारी नुकसान पहुंचा है और कुछ बच्चों ने अपने माता-पिता को खो दिया है। ऐसे बच्चों की मदद के लिए स्कूल बैग, किताबें, कपड़े और जूते-चप्पल उपलब्ध कराने की योजना है।

विज्ञापन

विज्ञापन

जिन परिवारों के घर आपदा में पूरी तरह या गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं, उन्हें इंडक्शन कुकर, सोलर स्टोव, केतली, गैस से जुड़े उपकरण और अन्य जरूरी घरेलू सामान देने की भी योजना बनाई गई है। इसके अलावा राहत सामग्री में महिलाओं के लिए सैनिटरी उत्पाद और पोषण संबंधी सामान भी शामिल किया जाएगा।