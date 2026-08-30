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Dehradun News: उत्साह से मनाया राष्ट्रीय खेल दिवस

Sun, 30 Aug 2026 05:46 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 05:46 PM IST
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National Sports Day celebrated with enthusiasm.
देहरादून। राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय में राष्ट्रीय खेल दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में हॉकी के महानायक मेजर ध्यानचंद की गौरवशाली विरासत को नमन किया। इस अवसर पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने मेजर ध्यानचंद के खेल जीवन, उनकी उपलब्धियों और देश के प्रति योगदान को याद किया।
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वक्ताओं ने कहा कि मेजर ध्यानचंद ने अपनी प्रतिभा, अनुशासन और समर्पण से भारतीय हॉकी को विश्व पटल पर नई पहचान दिलाई। उनकी खेल भावना आज भी युवाओं और खिलाड़ियों के लिए प्रेरणास्रोत है। कहा कि नियमित खेल और व्यायाम से व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के साथ मानसिक रूप से भी मजबूत बनता है। कार्यस्थल पर बेहतर प्रदर्शन के लिए भी फिटनेस और सकारात्मक सोच महत्वपूर्ण है।
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