फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Mussoorie-Dehradun Road Traffic disrupted due to road subsidence near Paniwala Band read All Updates in hindi

मसूरी-देहरादून मार्ग: पानीवाला बैंड के पास सड़क धंसने से यातायात प्रभावित, दो दिन में डबल लेन होने की उम्मीद

Tue, 25 Aug 2026 12:48 PM IST
Renu Saklani संवाद न्यूज एजेंसी, मसूरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मसूरी Published by: Renu Saklani Updated Tue, 25 Aug 2026 12:48 PM IST
सार

मसूरी-देहरादून मार्ग पर पानीवाला बैंड के पास सड़क धंसने से यातायात प्रभावित हो गया है। यहां दो दिन में डबल लेन होने की उम्मीद है।

विज्ञापन
Mussoorie-Dehradun Road Traffic disrupted due to road subsidence near Paniwala Band read All Updates in hindi
मसूरी-देहरादून मार्ग पानीवाला बैंड के पास - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

मसूरी-देहरादून मार्ग पर पानीवाला बैंड के निकट 19 अगस्त की रात करीब 11 बजे सड़क का करीब 50 मीटर हिस्सा धंसने से मार्ग सिंगल लेन रह गया था। इसके बाद से लोक निर्माण विभाग की ओर से सड़क को दोबारा डबल लेन बनाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। विभाग को अगले दो दिनों में निर्माण कार्य पूरा होने की उम्मीद है।

विज्ञापन


सड़क धंसने के कारण वर्तमान में वाहनों की आवाजाही एक ही लेन से हो रही है, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है। यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए मौके पर सड़क के दोनों ओर पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। पुलिस कर्मी वाहनों को नियंत्रित करते हुए बारी-बारी से दोनों ओर का यातायात संचालित कर रहे हैं।
विज्ञापन


ये भी पढे़ं...Uttarakhand SIR: प्रदेश के तीन जिलों में वोट काटने की सबसे ज्यादा आपत्तियां, इस नाम को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा
विज्ञापन
विज्ञापन


लोक निर्माण विभाग के अपर सहायक अभियंता प्रदीप सिंह शाही ने बताया कि सड़क को डबल लेन बनाने का कार्य तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि अगले दो दिनों में निर्माण कार्य पूरा होने की उम्मीद है, जिसके बाद मार्ग पर वाहनों की आवाजाही सामान्य हो सकेगी। लगातार बारिश के बीच सड़क निर्माण कार्य में विभागीय कर्मचारी और मशीनें जुटी हुई हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed