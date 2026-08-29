बदरीनाथ: 15 साल बाद धाम पहुंची मां इंद्रामती की डोली, भक्तों ने किया स्वागत, कई श्रद्धालु बने यात्रा के साक्षी
15 साल बाद मां इंद्रामती की डोली बदरीनाथ धाम पहुंची। भक्तों ने फूल मालाओं से माता का स्वागत किया।
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गोपेश्वर क्षेत्र के टेढ़ा खनसाल क्षेत्र की आराध्य माता इंद्रामती की डोली अपने भक्तों के साथ वसुधारा के लिए रवाना हुई। शुक्रवार को करीब 15 वर्ष बाद माता की डोली बदरीनाथ धाम पहुंची। डोली के साथ करीब 120 श्रद्धालु भी धाम पहुंचे। श्रद्धालुओं ने भगवान बदरीनाथ के दर्शन कर पूजा-अर्चना की और क्षेत्र की सुख-समृद्धि व मंगलकामना की।
बदरीनाथ धाम पहुंचने पर मां इंद्रामती की डोली ने मंदिर के मुख्य पुजारी रावल अमरनाथ नंबूदरी से भेंट की। इसके बाद डोली भगवान बदरीनाथ के सानिध्य में रातभर रही। शनिवार को विधिवत पूजा-अर्चना के बाद मां इंद्रामती की डोली श्रद्धालुओं के साथ वसुधारा के लिए रवाना हुई।
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करीब डेढ़ दशक बाद आयोजित इस धार्मिक यात्रा को लेकर टेढ़ा खनसाल के ग्रामीणों और श्रद्धालुओं में खासा उत्साह रहा। डोली यात्रा के दौरान मां इंद्रामती के जयकारों से बदरीनाथ धाम का वातावरण भक्तिमय हो गया। यात्रा में पंडित गणेश मैठाणी, दुर्गा मैठाणी, दर्शन सिंह, हीरा सिंह, हरेंद्र सिंह समेत पुजारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल रहे।