बदरीनाथ: 15 साल बाद धाम पहुंची मां इंद्रामती की डोली, भक्तों ने किया स्वागत, कई श्रद्धालु बने यात्रा के साक्षी

गोपेश्वर क्षेत्र के टेढ़ा खनसाल क्षेत्र की आराध्य माता इंद्रामती की डोली अपने भक्तों के साथ वसुधारा के लिए रवाना हुई। शुक्रवार को करीब 15 वर्ष बाद माता की डोली बदरीनाथ धाम पहुंची। डोली के साथ करीब 120 श्रद्धालु भी धाम पहुंचे। श्रद्धालुओं ने भगवान बदरीनाथ के दर्शन कर पूजा-अर्चना की और क्षेत्र की सुख-समृद्धि व मंगलकामना की।

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