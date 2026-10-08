Dehradun News: पंचायतों की समस्याओं के समाधान व सशक्तिकरण के लिए हुई बैठक

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बैठक में उत्तराखंड समनव्यक ठाकुर हीरा पाल, उत्तराखंड महासचिव बालेंद्र सजवाण, पूर्व प्रधान बेबी रानी, पूर्व प्रधान सुंदर थापा आदि मौजूद रहे।बैठक में उत्तराखंड प्रदेश की पंचायतों के सामने आ रही विभिन्न समस्याओं और उनके समाधान पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही मनरेगा योजना का नाम बदलकर बीवीजीरामजी योजना किए जाने और योजना के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं पर भी विचार-विमर्श किया गया। बैठक में पंचायतों को अधिक मजबूत और अधिकार संपन्न बनाने के लिए प्रभावी योजनाएं तैयार करने, ग्रामीण स्तर पर पंचायत व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। इस अवसर पर वीरेंद्र, गोविंद, हर्ष कुमार, रवि कुमार, सुनील कुमार, हारून, दासीराम, सुवेंद्र कुमार, जवाहर सिंह, सुखवीर, जितेंद्र आदि मौजूद रहे।जावेद