फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Medical students to get joint PhD degree in engineering with IIT mandi and IIT ropar HNB Garhwal University

उत्तराखंड: मेडिकल के छात्रों को इंजीनियरिंग की ज्वाइंट पीएचडी डिग्री मिलेगी, एचएनबी ने दो आईआईटी से किया करार

Thu, 08 Oct 2026 12:02 PM IST
Renu Saklani अमित शर्मा, अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमित शर्मा, अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Thu, 08 Oct 2026 12:02 PM IST
सार

मेडिकल क्षेत्र में शोध को तकनीकी दक्षता से जोड़ने की दिशा में हेमवती नंदन बहुगुणा मेडिकल यूनिवर्सिटी ने अहम कदम उठाया है। अब यहां पीएचडी करने वाले छात्रों को इंजीनियरिंग क्षेत्र की नई तकनीकों और विशेषज्ञों का मार्गदर्शन भी मिलेगा।

विज्ञापन
Medical students to get joint PhD degree in engineering with IIT mandi and IIT ropar HNB Garhwal University
हेमवती नंदन बहुगुणा विवि - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हेमवती नंदन बहुगुणा मेडिकल यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने वाले छात्रों को अब इंजीनियरिंग की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। इससे छात्रों को बीमारियों से संबंधित शोध करने या बीमारी से संबंधित विशेष मेडिकल उपकरणों को संचालित करने में मदद मिलेगी।

विज्ञापन

हेमवती नंदन बहुगुणा मेडिकल यूनिवर्सिटी ने मेडिकल छात्रों को आईआईटी का तकनीकी कौशल देने के लिए आईआईटी मंडी, आईआईटी रोपड़ से करार किया है। संस्थान कुछ अन्य आईआईटी संस्थाओं से भी इसी तरह के करार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

विज्ञापन


यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने वाले छात्रों को अपने शोध कार्य के दौरान मेडिकल फैकल्टी के साथ-साथ आईआईटी के पेशेवर इंजीनियर प्रोफेसरों का मार्ग दर्शन भी मिलेगा। इससे मेडिकल छात्र अपने रिसर्च में इंजीनियरिंग क्षेत्र की नवीनतम तकनीक का बेहतर इस्तेमाल करना सीख पाएंगे। छात्रों की विषय वस्तु में भी इसके अनुरूप बदलाव किया जाएगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

पीएचडी करने वाले छात्रों की डिग्री पर इस बात का स्पष्ट उल्लेख होगा कि उसने स्वास्थ्य के क्षेत्र के साथ-साथ आईआईटी फैकल्टी के नेतृत्व में संबंंधित इंजीनियरिंग प्रशिक्षण हासिल किया है। इससे छात्रों को रिसर्च के बाद प्रोफेसर, वैज्ञानिक या अन्य क्षेत्रों में नौकरी प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। शुरुआती दौर में यह प्रयोग केवल शोध छात्रों के लिए किया जा रहा है, लेकिन जल्द ही इसे मेडिकल पीजी छात्रों के लिए भी शुरू किया जाएगा।

प्रयोगशालाओं का कर सकेंगे उपयोग

हेमवती नंदन बहुगुणा मेडिकल यूनिवर्सिटी के छात्र जल्द ही इस करार के अंतर्गत शोध करने के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद पूरे कोर्स के दौरान छात्र आईआईटी संस्थाओं के उच्च विकसित प्रयोगशालाओं का भी उपयोग कर सकेंगे।

ये भी पढे़ं...उत्तराखंड एसआईआर:  19 महीने में बदली वोटरों की तस्वीर, देहरादून में सबसे ज्यादा कटे 4.84 लाख वोट

आज के दौर में स्वास्थ्य शिक्षा अकेले नहीं चल सकती। युवाओं को बेहतर डॉक्टर-वैज्ञानिक बनाने के लिए हमें स्वास्थ्य शिक्षा के साथ एआई और इंजीनियरिंग तकनीक को साथ लेकर चलना होगा। हम वही प्रयास कर रहे हैं जिससे छात्रों को आने वाली चुनौतियों के लिए संपूर्णता के साथ तैयार किया जा सके।  - डॉ. भानु दुग्गल, वाइस चांसलर, हेमवती नंदन बहुगुणा मेडिकल यूनिवर्सिटी

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed