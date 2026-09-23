देहरादून: नकाबपोश बदमाशों ने प्रधानाचार्य और परिवार को बंधक बना आभूषण-नकदी लूटी; दरवाजे का पेंच खोल घुसे बदमाश
अमर उजाला नेटवर्क, देहरादून Published by: Sharukh Khan Updated Wed, 23 Sep 2026 11:12 AM IST
सार
देहरादून के ग्रेट वैल्यू स्कूल में दो नकाबपोश बदमाशों ने प्रधानाचार्य और उनके परिवार को बंधक बना लिया। बदमाशों ने आभूषण और नकदी लूट ली। बदमाश बाहर के दरवाजे का पेंच खोलकर भीतर दाखिल हुए। इसके बाद उन्होंने उस पर लगी जाली को भी निकाला।
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विस्तार
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के विकासनगर कोतवाली क्षेत्र के बरोटीवाला स्थित ग्रेट वैल्यू स्कूल में लूट की एक बड़ी वारदात सामने आई है। दो नकाबपोश बदमाशों ने स्कूल में घुसकर प्रधानाचार्य और उनके परिवार को बंधक बना लिया। बदमाशों ने सोने-चांदी के आभूषण और करीब 90 हजार रुपये की नकदी लूट ली। इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है।
लूट की यह घटना ग्रेट वैल्यू स्कूल में हुई। बदमाशों ने स्कूल की प्रधानाचार्य नीलम राठौर को निशाना बनाया। उनके पति गोपाल सिंह राठौर और बेटे आरव राठौर भी उस समय घर पर मौजूद थे। बदमाशों ने तीनों को बंधक बना लिया। इसके बाद उन्होंने घर में रखे कीमती सामान की तलाश शुरू की। उन्होंने सोने और चांदी के आभूषणों को अपने कब्जे में ले लिया।
साथ ही, घर में रखी लगभग 90 हजार रुपये की नकदी भी लूट ली। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी राजीव रौथाण अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है।
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लूट की यह घटना ग्रेट वैल्यू स्कूल में हुई। बदमाशों ने स्कूल की प्रधानाचार्य नीलम राठौर को निशाना बनाया। उनके पति गोपाल सिंह राठौर और बेटे आरव राठौर भी उस समय घर पर मौजूद थे। बदमाशों ने तीनों को बंधक बना लिया। इसके बाद उन्होंने घर में रखे कीमती सामान की तलाश शुरू की। उन्होंने सोने और चांदी के आभूषणों को अपने कब्जे में ले लिया।
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साथ ही, घर में रखी लगभग 90 हजार रुपये की नकदी भी लूट ली। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी राजीव रौथाण अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है।
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बदमाशों का प्रवेश और लूट का तरीका
कोतवाली प्रभारी राजीव रौथाण ने घटना के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बदमाश बाहर के दरवाजे का पेंच खोलकर भीतर दाखिल हुए। इसके बाद उन्होंने उस पर लगी जाली को भी निकाला। फिर उन्होंने अंदर के दरवाजे की कुंडी खोलकर स्कूल में प्रवेश किया। बदमाशों ने स्कूल के भीतर उन अलमारियों को भी खंगाला। इन अलमारियों में महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे हुए थे।
कोतवाली प्रभारी राजीव रौथाण ने घटना के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बदमाश बाहर के दरवाजे का पेंच खोलकर भीतर दाखिल हुए। इसके बाद उन्होंने उस पर लगी जाली को भी निकाला। फिर उन्होंने अंदर के दरवाजे की कुंडी खोलकर स्कूल में प्रवेश किया। बदमाशों ने स्कूल के भीतर उन अलमारियों को भी खंगाला। इन अलमारियों में महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे हुए थे।
प्रधानाचार्य का बयान
प्रधानाचार्य नीलम राठौर ने पुलिस को अपना बयान दर्ज कराया। उन्होंने बताया कि बदमाशों ने उनसे कहा कि उन्हें स्कूल की प्रधानाचार्य को मारने की सुपारी मिली है। हालांकि, बदमाशों को यह जानकारी नहीं थी कि वह स्वयं ही प्रधानाचार्य हैं। बदमाशों ने नीलम राठौर से पूछा कि प्रधानाचार्य कहां रहती हैं। इस पर उन्होंने बताया कि प्रधानाचार्य अजीत नगर में निवास करती हैं। यह बातचीत घटना को और भी रहस्यमय बना रही है।
प्रधानाचार्य नीलम राठौर ने पुलिस को अपना बयान दर्ज कराया। उन्होंने बताया कि बदमाशों ने उनसे कहा कि उन्हें स्कूल की प्रधानाचार्य को मारने की सुपारी मिली है। हालांकि, बदमाशों को यह जानकारी नहीं थी कि वह स्वयं ही प्रधानाचार्य हैं। बदमाशों ने नीलम राठौर से पूछा कि प्रधानाचार्य कहां रहती हैं। इस पर उन्होंने बताया कि प्रधानाचार्य अजीत नगर में निवास करती हैं। यह बातचीत घटना को और भी रहस्यमय बना रही है।
पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया है। कोतवाली प्रभारी राजीव रौथाण ने बताया कि यह पूरा मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। पुलिस विभिन्न पहलुओं से घटना की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस मामले का खुलासा किया जाएगा। पुलिस टीम बदमाशों की तलाश में जुट गई है। आसपास के क्षेत्रों में भी छानबीन की जा रही है।