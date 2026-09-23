देहरादून: नकाबपोश बदमाशों ने प्रधानाचार्य और परिवार को बंधक बना आभूषण-नकदी लूटी; दरवाजे का पेंच खोल घुसे बदमाश

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लूट की यह घटना ग्रेट वैल्यू स्कूल में हुई। बदमाशों ने स्कूल की प्रधानाचार्य नीलम राठौर को निशाना बनाया। उनके पति गोपाल सिंह राठौर और बेटे आरव राठौर भी उस समय घर पर मौजूद थे। बदमाशों ने तीनों को बंधक बना लिया। इसके बाद उन्होंने घर में रखे कीमती सामान की तलाश शुरू की। उन्होंने सोने और चांदी के आभूषणों को अपने कब्जे में ले लिया। विज्ञापन



साथ ही, घर में रखी लगभग 90 हजार रुपये की नकदी भी लूट ली। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी राजीव रौथाण अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। लूट की यह घटना ग्रेट वैल्यू स्कूल में हुई। बदमाशों ने स्कूल की प्रधानाचार्य नीलम राठौर को निशाना बनाया। उनके पति गोपाल सिंह राठौर और बेटे आरव राठौर भी उस समय घर पर मौजूद थे। बदमाशों ने तीनों को बंधक बना लिया। इसके बाद उन्होंने घर में रखे कीमती सामान की तलाश शुरू की। उन्होंने सोने और चांदी के आभूषणों को अपने कब्जे में ले लिया।साथ ही, घर में रखी लगभग 90 हजार रुपये की नकदी भी लूट ली। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी राजीव रौथाण अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। विज्ञापन विज्ञापन उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के विकासनगर कोतवाली क्षेत्र के बरोटीवाला स्थित ग्रेट वैल्यू स्कूल में लूट की एक बड़ी वारदात सामने आई है। दो नकाबपोश बदमाशों ने स्कूल में घुसकर प्रधानाचार्य और उनके परिवार को बंधक बना लिया। बदमाशों ने सोने-चांदी के आभूषण और करीब 90 हजार रुपये की नकदी लूट ली। इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है।

बदमाशों का प्रवेश और लूट का तरीका

कोतवाली प्रभारी राजीव रौथाण ने घटना के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बदमाश बाहर के दरवाजे का पेंच खोलकर भीतर दाखिल हुए। इसके बाद उन्होंने उस पर लगी जाली को भी निकाला। फिर उन्होंने अंदर के दरवाजे की कुंडी खोलकर स्कूल में प्रवेश किया। बदमाशों ने स्कूल के भीतर उन अलमारियों को भी खंगाला। इन अलमारियों में महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे हुए थे।



प्रधानाचार्य का बयान

प्रधानाचार्य नीलम राठौर ने पुलिस को अपना बयान दर्ज कराया। उन्होंने बताया कि बदमाशों ने उनसे कहा कि उन्हें स्कूल की प्रधानाचार्य को मारने की सुपारी मिली है। हालांकि, बदमाशों को यह जानकारी नहीं थी कि वह स्वयं ही प्रधानाचार्य हैं। बदमाशों ने नीलम राठौर से पूछा कि प्रधानाचार्य कहां रहती हैं। इस पर उन्होंने बताया कि प्रधानाचार्य अजीत नगर में निवास करती हैं। यह बातचीत घटना को और भी रहस्यमय बना रही है।