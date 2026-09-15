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कर्णप्रयाग: चट्टान से फिसलकर अलकनंदा नदी में बहा व्यक्ति, संभावित स्थानों पर तलाश कर रहा बचाव दल

Tue, 15 Sep 2026 01:30 PM IST
Renu Saklani संवाद न्यूज एजेंसी, कर्णप्रयाग।
संवाद न्यूज एजेंसी, कर्णप्रयाग। Published by: Renu Saklani Updated Tue, 15 Sep 2026 01:30 PM IST
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Man Swept Away After Slipping From Rock in Karnaprayag Alaknanda River Search Operation Underway Chamoli News
नदी में बहा व्यक्ति - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

अलकनंदा नदी में एक व्यक्ति के बहने की सूचना से हड़कंप मच गया। बताया गया कि व्यक्ति चट्टान से फिसलकर नदी में गिरा और काफी देर तक पानी में तैरता दिखाई दिया। सूचना मिलने पर पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचा और व्यक्ति की तलाश में खोजबीन शुरू कर दी। बचाव दल नदी में संभावित स्थानों पर तलाश कर रहा है।

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