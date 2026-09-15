हेमकुंड साहिब: 22 हजार से ज्यादा प्लास्टिक बोतलें, चार हजार से अधिक बैग, रेपर व रेनकोट, यात्रा मार्ग का हाल

हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग और फूलों की घाटी से ईको विकास समिति (ईडीसी) ने इस वर्ष अब तक 22 हजार 400 से अधिक प्लास्टिक बोतलें और चार हजार से अधिक प्लास्टिक बैग, रेपर व रेनकोट एकत्रित किए हैं। समिति की ओर से 20 मई से दोनों मार्गों पर प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट एकत्रित करने का अभियान चलाया जा रहा है।

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