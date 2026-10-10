Dehradun News: बीमा किस्त के नाम पर पौने दो लाख की ठगी

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संवाद न्यूज एजेंसीविकासनगर। सहसपुर कोतवाली क्षेत्र के बद्रीपुर निवासी विजयपाल सिंह से मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के नाम पर किस्त जमा कराने के बहाने 1,87,999 रुपये की ठगी हो गई। बद्रीपुर क्षेत्र में हुई इस वारदात में कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार को अज्ञात आरोपी के खिलाफ संबंधी धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है।कोतवाली प्रभारी मनोज नौटियाल ने बताया कि विजयपाल सिंह ने दी शिकायत में कहा कि 15 सितंबर को उनके पास मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की ओर से कॉल आई। कॉल करने वाले ने उनसे बीमा किस्त जमा करने को कहा। इस पर उन्होंने 16 सितंबर को 88 हजार रुपये की किस्त जमा कर दी। इसके बाद दोबारा कॉल आई और बकाया किस्त जमा करने को कहा गया। 17 सितंबर को उन्होंने अपनी पॉलिसी नंबर पर 99,999 रुपये और जमा कर दिए।उन्हें बताया गया था कि इससे किस्त पूरी हो जाएगी। बाद में जब उन्होंने कंपनी में संपर्क किया तो पता चला कि कोई किस्त जमा नहीं हुई। पीड़ित का कहना है कि आरोपी ने धोखाधड़ी कर कुल 1,87,999 रुपये हड़प लिए। ठगी का पता चलने पर उन्होंने साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई।