फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   lakh from home solved

Dehradun News: घर से 2.78 लाख की चोरी का खुलासा

Sat, 03 Oct 2026 01:41 AM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Sat, 03 Oct 2026 01:41 AM IST
विज्ञापन
lakh from home solved
सहसपुर कोतवाली क्षेत्र के केदारवाला में घर के अंदर रखी नकदी चोरी करने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने केदारवाला निवासी पवन रावत को गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी हुए दो लाख 78 हजार 200 रुपये की पूरी नकदी बरामद की। आरोपी को सहसपुर बाईपास रोड से गिरफ्तार किया गया। कोतवाली प्रभारी मनोज नौटियाल ने बताया कि केदारवाला निवासी अमित बिष्ट ने तीन सितंबर को घर से नकदी चोरी होने की तहरीर दी थी। इस पर अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। घटना के खुलासे के लिए पुलिस ने टीमें गठित की। इसके बाद टीमों ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और लोगों से पूछताछ की। साथ ही पुराने आरोपियों की कुंडली खंगाली गई। कई लोगों से पूछताछ करने, फुटेज से मिली जानकारी और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने चोरी करने की बात कबूली। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी की पूरी रकम बरामद कर ली। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि आरोपी को जेल भेजा गया है। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed