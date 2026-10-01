देहरादून: प्रमाणपत्र फर्जीवाड़े में एक और छात्र फंसा, स्वतंत्रता सेनानी आश्रित दस्तावेज बनवाने की कोशिश
ऑनलाइन आवेदन की जांच के दौरान दस्तावेजों में गड़बड़ी सामने आने के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। आरोपी छात्र ने अपणी सरकार पोर्टल के माध्यम से दोनों प्रमाणपत्रों के लिए आवेदन किया था।
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फर्जी दस्तावेज से प्रमाणपत्र बनवाने का प्रयास करने पर एक और छात्र के खिलाफ पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपी ने अपणी सरकार पोर्टल पर स्थायी निवास प्रमाणपत्र और स्वतंत्रता सेनानी आश्रित प्रमाणपत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था।
लेखपाल स्वाति ने इस मामले में शिकायत की है। उन्होंने पुलिस को बताया कि तहसील सदर के अंतर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र और स्वतंत्रता सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र के लिए हरिपुर कांवली निवासी एलिस तोमर ने सरकारी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किए गए थे। आवेदक एलिस तोमर आरोप के पते का जब सत्यापन किया गया तो वह वहां पर रहता नहीं पाया गया। इसके बाद आधार कार्ड व शपथपत्र की जांच की गई तो ये भी फर्जी पाए गए।
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बता दें कि प्रमाणपत्र फर्जीवाड़े में अब तक तीन प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी हैं। इनमें एक रायपुर और दूसरी क्लेमेंट टाउन थाने में दर्ज है। एसआईटी जांच में अब तक पांच लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें एक छात्रा परी के पिता अरविंद भी शामिल है। उसने मेरठ के रूपेश पंडित और मध्य प्रदेश के धीरज श्रीवास्तव के माध्यम से प्रमाणपत्र बनवाए थे। एसआईटी इस मामले को भी अपनी जांच में शामिल करेगी।