देहरादून: खड़गे की सभा के बाद मंच शुद्धिकरण पर कांग्रेस का विरोध, गरमाया विवाद, महेंद्र भट्ट के खिलाफ तहरीर

हल्द्वानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की सभा के बाद कार्यक्रम स्थल का हवन-पूजन कर शुद्धिकरण किए जाने का मामला गरमा गया। कांग्रेस ने इसका भारी विरोध किया। सोमवार को कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के कार्यकर्ताओं ने पुलिस मुख्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया और एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग की।

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