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उत्तराखंड विधानसभा मानसून सत्र: अनुपूरक बजट पेश करने की तैयारी, विभागों से 18 सितंबर तक मांगे प्रस्ताव

Mon, 31 Aug 2026 10:45 PM IST
Alka Tyagi अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Mon, 31 Aug 2026 10:45 PM IST
सार

विधानसभा का मानसून सत्र कब और कहां होगा, यह अभी सरकार को तय करना है। माना जा रहा है सत्र सितंबर के अंत या अक्तूबर के प्रथम सप्ताह में हो सकता है।

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Uttarakhand Assembly Monsoon Session Preparations underway to table supplementary budget
उत्तराखंड विधानसभा - फोटो : ANI

विस्तार
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वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक बजट के लिए वित्त विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। सभी विभागों से चल रहे विकास कार्यों के लिए बजट आवश्यकता को देखते 18 सितंबर तक प्रस्ताव मांगे हैं। प्रदेश सरकार आगामी मानसून सत्र में अनुपूरक बजट पेश कर सकती है।

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विधानसभा का मानसून सत्र कब और कहां होगा, यह अभी सरकार को तय करना है। माना जा रहा है सत्र सितंबर के अंत या अक्तूबर के प्रथम सप्ताह में हो सकता है। धामी सरकार के वर्तमान कार्यकाल का यह अंतिम सत्र होगा। आम तौर पर सरकार अनुपूरक बजट शीतकालीन सत्र में पेश करती है लेकिन इस बार भी सरकार मानसून सत्र में अनुपूरक बजट लाने की तैयारी में है। वित्त विभाग ने सभी विभागों को पत्र जारी कर बजट प्रस्ताव मांगे हैं।
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बीते वित्तीय वर्ष में 5,315 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया गया था। इस बार भी अनुपूरक बजट 5500 करोड़ के आसपास होने की संभावना है। वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि अनुपूरक बजट के लिए सभी विभागों से 18 सितंबर तक प्रस्ताव मांगे गए हैं। विभागों के प्रस्तावों का परीक्षण कर अनुपूरक बजट तैयार किया जाएगा।

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