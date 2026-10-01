देहरादून: अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन, मुख्यमंत्री धामी सहित कई मंत्री हुए शामिल
वृद्धजनों के सम्मान में राजधानी देहरादून में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई मंत्रीगण मौजूद रहे।
विस्तार
हिमालय सांस्कृतिक केंद्र में अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री धामी समेत कई अतिथि शामिल हुए। देहरादून निंबूवाला स्थित हिमालय सांस्कृतिक केंद्र में अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस का आयोजन किया गया।
ये भी पढे़ं...उत्तराखंड: बदरीनाथ धाम में क्यों नहीं बजता शंख? भगवान विष्णु को है प्रिय; आतापी-बातापी से जुड़ी है ये कथा
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य रूप से शामिल हुए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री खजान दास और विधायक सविता कपूर भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम में अन्य अतिथियों ने भी सहभागिता की। आयोजन के दौरान वृद्धजनों से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई।