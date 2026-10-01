देहरादून: अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन, मुख्यमंत्री धामी सहित कई मंत्री हुए शामिल

हिमालय सांस्कृतिक केंद्र में अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री धामी समेत कई अतिथि शामिल हुए। देहरादून निंबूवाला स्थित हिमालय सांस्कृतिक केंद्र में अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस का आयोजन किया गया।

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