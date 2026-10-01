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देहरादून: अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन, मुख्यमंत्री धामी सहित कई मंत्री हुए शामिल

Thu, 01 Oct 2026 11:00 AM IST
Renu Saklani माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून
माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Thu, 01 Oct 2026 11:00 AM IST
सार

वृद्धजनों के सम्मान में राजधानी देहरादून में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई मंत्रीगण मौजूद रहे।

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International day of older persons celebrated at himalayan cultural centre in dehradun CM dhami attends event
कार्यक्रम में पहुंचे सीएम धामी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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हिमालय सांस्कृतिक केंद्र में अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री धामी समेत कई अतिथि शामिल हुए। देहरादून निंबूवाला स्थित हिमालय सांस्कृतिक केंद्र में अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस का आयोजन किया गया।

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कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य रूप से शामिल हुए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री खजान दास और विधायक सविता कपूर भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम में अन्य अतिथियों ने भी सहभागिता की। आयोजन के दौरान वृद्धजनों से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई।

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