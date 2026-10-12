फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Information regarding life certificates provided to senior pensioners at the camp.

Dehradun News: शिविर में वरिष्ठ पेंशनरों को दी जीवन प्रमाणपत्र की जानकारी

Mon, 12 Oct 2026 02:26 AM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 02:26 AM IST
विज्ञापन
Information regarding life certificates provided to senior pensioners at the camp.
Iउत्तराखंड केंद्रीय पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने वरिष्ठ पेंशनरों के लिए जीवन प्रमाण पत्र शिविर का आयोजन किया। शिविर में 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशनरों को घर बैठे प्रमाणपत्र जमा करने के तरीके की जानकारी दी गई। IIरायपुर में आयोजित शिविर में वृद्ध पेंशनरों को जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की आधुनिक व सरल प्रक्रिया से अवगत कराया गया, जिससे उन्हें बैंक के बार-बार चक्कर न लगाने पड़े। शिविर भारतीय स्टेट बैंक के उप प्रबंधक उमेश चंद्र जोशी ने तकनीकी प्रक्रियाओं की जानकारी दी। IIएसोसिएशन के अध्यक्ष बलवीर सिंह नेगी ने बताया कि केंद्र सरकार की जीवन प्रमाणपत्र सुविधा बुजुर्गों के लिए वरदान है। पेंशनर अब अपने मोबाइल एप्लिकेशन के जरिये घर बैठे प्रमाणपत्र जमा कर सकते हैं। एसोसिएशन के महासचिव आरडी सेमवाल ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह तकनीक पेंशन सेवाओं को सरल, पारदर्शी और सुलभ बनाने में क्रांतिकारी कदम है। इस मौके पर तिलक राज शर्मा, एचएस काला, अनिल कुमार उनियाल, राजेंद्र प्रसाद शास्त्री मौजूद रहे।I
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed