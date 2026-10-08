पत्नी को पाठल से मौत के घाट उतारा: गृह क्लेश के दौरान किया हमला, गर्दन व पीठ पर किए कई वार, पति फरार

तहसील क्षेत्र के ग्राम कचटा में बृहस्पतिवार को गृह क्लेश के दौरान मनोज ने अपनी पत्नी नीलम (22) की पाठल से कई वार कर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची राजस्व पुलिस ने घटनास्थल से हत्या में प्रयोग किया गया पाठल बरामद कर ली है। फरार आरोपी की तलाश में उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।

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