देहरादून में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अशासकीय माध्यमिक पीटीए शिक्षक संघ के सदस्यों ने प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने गांधी पार्क से विशाल रैली निकाली और मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच किया। रैली के दौरान शिक्षक अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते नजर आए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांगों पर जल्द कार्रवाई करने की अपील की।

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