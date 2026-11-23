देहरादून: आउटसोर्स कर्मचारियों के धरने को समर्थन देने पहुंचे हरक सिंह रावत का समर्थन, मांगों को लेकर प्रदर्शन
देहरादून में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर संयुक्त विभागीय आउटसोर्स संगठन के सदस्य परेड ग्राउंड के समीप धरने पर बैठे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने धरनास्थल पर पहुंचकर आंदोलन को समर्थन दिया। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए उनकी मांगों के समर्थन में अपनी बात रखी।
ये भी पढे़ं...राजनीति: दूल्हा एक बनेगा, नाचना सबको पड़ेगा', राम माधव ने उदाहरण देकर कार्यकर्ताओं को दिया एकजुटता का संदेश