फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Home Minister Amit Shah to present President Colour to Uttarakhand police on Foundation Day

उत्तराखंड: नौ नवंबर को स्थापना दिवस पर गृहमंत्री अमित शाह देंगे पुलिस को राष्ट्रपति कलर, आ सकते हैं देहरादून

Mon, 12 Oct 2026 05:00 AM IST
Alka Tyagi माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून
माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Mon, 12 Oct 2026 05:00 AM IST
सार

यह पुरस्कार एक कठोर और बहु-स्तरीय मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद दिया जाता है, जिसमें पुलिस बल के हर आयाम कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, आंतरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, जनसुरक्षा और तकनीकी नवाचार का गहन परीक्षण किया जाता है।

विज्ञापन
Home Minister Amit Shah to present President Colour to Uttarakhand police on Foundation Day
अमित शाह - फोटो : ANI (File)

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

उत्तराखंड पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों प्रदान किया जा सकता है। स्थापना दिवस पर यह समारोह किया जाएगा। उत्तराखंड पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर की घोषणा इसी साल अप्रैल में की गई थी। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड पुलिस के लिए राष्ट्रपति पुलिस कलर का डिजाइन फाइनल किया जा चुका है।

विज्ञापन


गौरतलब है कि यह पुरस्कार एक कठोर और बहु-स्तरीय मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद दिया जाता है, जिसमें पुलिस बल के हर आयाम कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, आंतरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, जनसुरक्षा और तकनीकी नवाचार का गहन परीक्षण किया जाता है। यह सम्मान पुलिस बल के ध्वज और वर्दी पर अंकित होकर उसके गौरव, अस्मिता और परंपरा का स्थायी प्रतीक बन जाता है, साथ ही हर पुलिसकर्मी के लिए प्रेरणा और जिम्मेदारी का स्रोत भी है।
विज्ञापन


UK Top News: लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट बंद, जेई की करंट से मौत, कुंजापुरी मेले का सीएम ने किया शुभारंभ
विज्ञापन
विज्ञापन


उत्तराखंड पुलिस इन सभी प्रक्रियाओं पर खरी उतरी थी। यही कारण था कि देश की चुनिंदा राज्यों की पुलिस में उत्तराखंड का नाम भी शामिल हुआ था। अप्रैल में गोवा पुलिस के लिए भी इस सम्मान की घोषणा हुई थी। वहां राष्ट्रपति पुलिस कलर को प्रदान किए जाने के लिए समारोह आयोजित हो चुका है।

इसके लिए उत्तराखंड पुलिस भी तैयारी कर रही थी। बताया जा रहा है कि पुलिस अधिकारियों की एक समिति ने इसके डिजाइन को फाइनल भी कर लिया है। अब समारोह की तैयारियां की जा रही हैं। सूत्रों के अनुसार इस सम्मान को प्रदान करने के लिए उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस नौ नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देहरादून आ सकते हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed