Dehradun News: प्रभारी प्रधानाचार्यों के भरोसे चल रहे 19 राजकीय विद्यालय

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राजकीय इंटर कॉलेज सभावाला में करीब 750 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं लेकिन, यहां प्रभारी प्रधानाचार्य व्यवस्था संभाल रहे हैं। राजकीय इंटर कालेज डाकपत्थर में करीब 450 विद्यार्थी हैं, यहां भी नियमित प्रधानाचार्य नहीं है। इतने अधिक विद्यार्थियों वाले विद्यालयों में स्थायी प्रधानाचार्य नहीं होने से प्रशासनिक कार्य, शिक्षक समन्वय, विभागीय पत्राचार और शैक्षणिक गतिविधियों की नियमित निगरानी प्रभावित हो रही है। इसके अलावा राजकीय इंटर कॉलेज सोरना में करीब 245 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं और यहां भी प्रभारी प्रधानाचार्य तैनात हैं। नियमित प्रधानाचार्य नहीं होने से विद्यालय में पढ़ाई व प्रशासनिक कार्य नियमित रूप से नहीं हो पा रहे।इन इंटर कालेजों में भी नहीं हैं पूर्णकालिक प्रधानाचार्यराइका केदारावाला, राइका मेदनीपुर बद्रीपुर, राइका लांघा, राइका बाढ़वाला, राइका डाकपत्थर, राइका भीमावाला, राइका जस्सोवाला, राइका सभावाला, राइका तिमली, राइका कटापत्थर और राइका सोरना डोभरी में पूर्णकालिक प्रधानाचार्य नहीं हैं।इन उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पूर्णकालिक प्रधानाचार्य नहींराउमावि ढकरानी, राउमावि रुद्रपुर, राउमावि मदरसु, राउमावि कुंजाग्रांट, राउमावि अम्बाड़ी, राउमावि पश्चिमीवाला, राउमावि कुल्हाल और राउमावि डांडापुर में पूर्णकालिक प्रधानाचार्य नहीं हैं।प्रधानाचार्यों के पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही है। आचार संहिता लागू होने से पहले कुछ विद्यालयों में पूर्णकालिक प्रधानाचार्यों की नियुक्ति किए जाने की संभावना है। - विनीता नेगी कठैत, खंड शिक्षा अधिकारी।