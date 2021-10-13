गौतम का राज्यपाल पद की शपथ लेना उत्तराखंड के लिए काला दिन : कांग्रेस

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गरिमा ने कहा कि अंकिता भंडारी के माता-पिता पिछले चार वर्षों से न्याय की आस लगाए बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी अंकिता प्रकरण में न्याय दिलाने व कथित वीआईपी की भूमिका की निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है। ऐसे में दुष्यंत गौतम को राज्यपाल जैसे सांविधानिक पद की जिम्मेदारी सौंपा जाना जनभावनाओं को आहत करता है।उन्होंने कहा, सवाल सांविधानिक पद दिए जाने का नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था से जुड़े जनविश्वास का है। सरकार को पीड़ित परिवार की पीड़ा सुननी चाहिए और भाजपा को पूर्ण न्याय का भरोसा न मिलने पर जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि न्याय केवल होना ही नहीं, बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए। गरिमा ने जोर दिया कि नारियों को पूजन नहीं, सुरक्षा चाहिए।