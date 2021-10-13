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Dehradun News: राज्यपाल ने दी विजयदशमी की बधाई

Tue, 20 Oct 2026 02:00 AM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:00 AM IST
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The Governor extended greetings on the occasion of Vijayadashami.
देहरादून। राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने विजयदशमी पर प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। पूर्व संध्या में जारी अपने संदेश में उन्होंने कहा कि विजयदशमी सत्य, धर्म और सदाचार की विजय का प्रतीक है। यह पर्व हमें बुराइयों का त्याग कर जीवन में सकारात्मकता और नैतिक मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देता है। राज्यपाल ने प्रदेशवासियों से इस पर्व को आपसी प्रेम, सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाने तथा सामाजिक एकता एवं समरसता को सुदृढ़ बनाने का आह्वान किया। ब्यूरो
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