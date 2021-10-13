फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   From the main road to the streets, the roads are dilapidated

Dehradun News: मुख्य मार्ग से लेकर गलियों तक सड़कें जर्जर, मुसीबत

Tue, 01 Sep 2026 01:42 AM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Tue, 01 Sep 2026 01:42 AM IST
विज्ञापन
From the main road to the streets, the roads are dilapidated
नगर में सीवर और पेयजल लाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़कें अब लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई हैं। मुख्य मार्गों से लेकर गली-मोहल्लों तक खोदाई के बाद सड़कों को ठीक न किए जाने से आवाजाही बुरी तरह प्रभावित है। बरसात के कारण इन गड्ढों में जलभराव हो गया है, जिसका अंदाजा न लगने से विशेषकर दोपहिया वाहन सवार रोजाना गिरकर चोटिल हो रहे हैं। योजना के तहत दिल्ली-यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर शहर के आंतरिक हिस्सों में लाइन बिछाने का काम चल रहा है। कई जगह पाइप लाइन तो डाल दी गई है, लेकिन सड़क का पुनर्निर्माण नहीं कराया गया। हालात इतने विकट हैं कि पैदल राहगीरों के साथ-साथ दुपहिया वाहनों से दैनिक कामकाज निपटाने वालों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। नगर के मेन बाजार हाईवे, गैस एजेंसी वाली गली, सेंट पॉल स्कूल मार्ग, बाबूगढ़ चुंगी से भीमावाला रोड, कैनाल रोड, बस अड्डा मार्ग, पंजाबी कॉलोनी, 28 फीटा रोड, कॉलेज रोड सहित 20 से अधिक प्रमुख सड़कें खस्ताहाल हैं।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed