उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तबीयत बिगड़ी, देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तबीयत अचानक खराब हो गई है। जिसके बाद उन्हें देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया कि उन्हें अचानक चक्कर आ गया था। जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया , जहां उनका इलाज चल रहा है।

Dehradun: Former Chief Minister of Uttarakhand and Senior Congress leader Harish Rawat admitted to hospital after he complained of chest pain. (file pic) pic.twitter.com/XEUC15Gzfs