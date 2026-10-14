Dehradun News: मंदिर में पूजा कर रहे युवक को जातिसूचक शब्द कहे, पिता-पुत्र पर प्राथमिकी

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कोतवाली प्रभारी मनोज नौटियाल ने बताया कि कोटड़ा कल्याणपुर निवासी जगदीप सिंह ने शिकायत दी है कि 14 जुलाई को सुबह करीब नौ बजे वह गांव के शिव मंदिर में पूजा कर रहे थे। तभी धर्म सिंह ने आकर उन्हें जातिसूचक शब्द कहे और गाली-गलौज की। शिकायतकर्ता के मुताबिक पहले दी गई शिकायत पर कार्रवाई न होने पर उन्होंने 14 जुलाई को ही एसएसपी को प्रार्थना पत्र दिया। 29 जुलाई को थाने में दोनों पक्षों को बुलाया गया। आरोप है कि इसके बाद धर्म सिंह ने शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया और झूठे मुकदमे में फंसाने व जान से मारने की धमकी दी। कुलदीप के पास लाइसेंसी बंदूक होने की बात भी कही गई है। आरोपियों के खिलाफ संबंधी धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। सीओ आदित्य तिवारी आरोपों की जांच कर रहे हैं।