Dehradun News: सरकारी भूमि पर कब्जा, टीम पहुंची तो सामान छोड़ भागे

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नगर पंचायत सेलाकुई के वार्ड नंबर पांच (जमनपुर) में नदी किनारे स्थित बेशकीमती सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। भू-माफिया ने यहां करीब 135 वर्ग गज जमीन पर नींव भरान कर बाउंड्रीवाल तक खड़ी कर दी। सोमवार को शिकायत पर नगर पंचायत की टीम ने मौके पर दबिश दी, तो निर्माण कर रहे मजदूर और जमीन मालिक सामान छोड़कर भाग खड़े हुए। टीम ने मौके से निर्माण में प्रयुक्त उपकरण जब्त कर लिए। नगर पंचायत प्रशासन को रविवार को जमनपुर में नदी किनारे सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण की शिकायत मिली थी। इस पर पंचायत की टीम ने मौके पर पहुंचकर तुरंत काम रुकवा दिया था। लेकिन, अतिक्रमणकारियों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने पाबंदी के बावजूद सोमवार को फिर से धड़ल्ले से निर्माण कार्य शुरू कर दिया।इसकी भनक लगते ही अधिशासी अधिकारी (ईओ) आरडी पाठक के निर्देश पर नगर पंचायत की टीम दल-बल के साथ मौके पर पहुंची। पंचायत की टीम को अपनी ओर आता देख वहां काम कर रहे मजदूर और कब्जा करने वाला व्यक्ति कार्रवाई के खौफ से काम अधूरा छोड़कर भाग निकले। टीम ने मौके से बेलचा, फावड़ा और तसले समेत अन्य सामान जब्त कर लिया।