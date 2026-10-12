Dehradun News: हरिद्वार को छोड़ सभी जिलों में 16 अक्तूबर को होंगे जिला योजना समिति के चुनाव

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Iचुनाव के बाद आंदोलन की नई तिथि होगी घोषित : भास्कर I

Iजिला योजना समिति के चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद जिला पंचायत सदस्य संगठन ने आज प्रस्तावित प्रदेश व्यापी आंदोलन स्थगित कर दिया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भास्कर सम्मल के मुताबिक जिला योजना समिति के चुनाव होने के बाद आंदोलन की नई तिथि घोषित की जाएगी।I विज्ञापन

Iजिला योजना समिति के चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद जिला पंचायत सदस्य संगठन ने आज प्रस्तावित प्रदेश व्यापी आंदोलन स्थगित कर दिया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भास्कर सम्मल के मुताबिक जिला योजना समिति के चुनाव होने के बाद आंदोलन की नई तिथि घोषित की जाएगी।I

Iहरिद्वार को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों में जिला योजना समिति के चुनाव 16 अक्तूबर को होंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने चुनाव को लेकर अधिूसचना जारी कर दी है। जिसके तहत 12 अक्तूबर को नामांकन और 14 को नाम वापसी होगी। जारी अधिसूचना के मुताबिक जिला योजना समिति सदस्यों के चुनाव के लिए 16 अक्तूबर को चुनाव के बाद इसी दिन अपराह्न तीन बजे से मतगणना शुरू होगी। प्रदेश जिला पंचायत सदस्य संगठन की ओर से पिछले काफी समय से जिला योजना समिति के चुनाव की मांग की जा रही थी। संगठन का कहना था कि इसमें देरी से पंचायतों में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। I