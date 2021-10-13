Dehradun News: ड्रीम लैंड बना नशा मुक्ति क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल विजेता
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Sat, 03 Oct 2026 01:41 AM IST
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युवा शक्ति संगठन की ओर से आयोजित नशा मुक्ति क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला शुक्रवार को संपन्न हुआ। ड्रीम लैंड ने हरिपुर इलेवन को हराकर खिताब जीता। हरिपुर इलेवन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 15 ओवर में 70 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में उतरी ड्रीम लैंड की टीम ने 13 ओवर में यह लक्ष्य हासिल कर लिया। नगर पालिका परिषद हरबर्टपुर की अध्यक्ष नीरू देवी कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रहीं। उन्होंने विजेता टीम ड्रीम लैंड को ट्रॉफी प्रदान की और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं। नीरू देवी ने कहा कि टूर्नामेंट का उद्देश्य युवाओं को खेलों से जोड़ना और नशे से दूर रखना है। इसका लक्ष्य उन्हें स्वस्थ जीवन के लिए प्रेरित करना भी है। इस अवसर पर संदीप ठाकुर, सुनील गोगिया, अमन गर्ग और अन्य सदस्य उपस्थित रहे। युवा शक्ति संगठन ने समाज को नशामुक्त बनाने के इस प्रयास की सराहना की। संवाद
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