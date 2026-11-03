दून अस्पताल: चार दिन बाद सफाईकर्मियों की भूख हड़ताल सशर्त खत्म, काम पर लौटे कर्मचारी तो मिली राहत

चार दिनों से गंदगी और दुर्गंध से जूझ रहे दून अस्पताल के मरीजों और तीमारदारों को मंगलवार को राहत मिली। समान कार्य-समान वेतन की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे करीब 100 उपनल सफाई कर्मचारी दोपहर बाद काम पर लौट आए। चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉ. आशुतोष सयाना ने कर्मचारियों के बीच पहुंचकर भूख हड़ताल पर बैठे कर्मचारी हरिओम को जूस पिलाया। साथ ही उनकी मांगों के समाधान का आश्वासन दिया। इसके बाद कर्मचारियों ने सशर्त आंदोलन खत्म किया।

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